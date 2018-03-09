﻿ Экс-полузащитник брестского «Динамо» Торрес получил разрешение ФИФА играть за мексиканский «Атлетико Сан-Луис». 21.by
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Торрес получил разрешение ФИФА играть за мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

09.03.2018 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший хавбек брестского «Динамо» Леандро Торрес получил разрешение от ФИФА выступать за «Атлетико Сан-Луис».

По сведениям одного из пользователей твиттера мексиканского клуба, разрешение получено на этой неделе, и уже с субботы, 10 марта, Торрес имеет право участвовать в официальных играх «Атлетико Сан-Луис».

Отметим, что с января аргентинец тренировался с командой в ожидании вердикта Международной федерации футбольных ассоциаций.

«У моей дочери была депрессия. Я не мог видеть ее в таком состоянии». Торрес рассказал, почему сбежал из Бреста

 
 
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Бывший хавбек брестского «Динамо» Леандро Торрес получил разрешение от ФИФА выступать за «Атлетико Сан-Луис».

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