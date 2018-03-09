Экс-полузащитник брестского «Динамо» Торрес получил разрешение ФИФА играть за мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

Бывший хавбек брестского «Динамо» Леандро Торрес получил разрешение от ФИФА выступать за «Атлетико Сан-Луис».

По сведениям одного из пользователей твиттера мексиканского клуба, разрешение получено на этой неделе, и уже с субботы, 10 марта, Торрес имеет право участвовать в официальных играх «Атлетико Сан-Луис».

Отметим, что с января аргентинец тренировался с командой в ожидании вердикта Международной федерации футбольных ассоциаций.

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