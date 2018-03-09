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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Торрес получил разрешение ФИФА играть за мексиканский «Атлетико Сан-Луис»
09.03.2018 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший хавбек брестского «Динамо» Леандро Торрес получил разрешение от ФИФА выступать за «Атлетико Сан-Луис».
По сведениям одного из пользователей твиттера мексиканского клуба, разрешение получено на этой неделе, и уже с субботы, 10 марта, Торрес имеет право участвовать в официальных играх «Атлетико Сан-Луис».
Отметим, что с января аргентинец тренировался с командой в ожидании вердикта Международной федерации футбольных ассоциаций.
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Торрес получил разрешение ФИФА играть за мексиканский «Атлетико Сан-Луис»
Бывший хавбек брестского «Динамо» Леандро Торрес получил разрешение от ФИФА выступать за «Атлетико Сан-Луис».
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