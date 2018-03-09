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Радослав Латал: «Игроки привыкли к искусственному покрытию. Думаю, не возникнет никаких проблем»
09.03.2018 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Радослав Латал отметил, что поле с искусственным покрытием стадиона ФК «Минск» не станет проблемой для игроков.
– Команда на сборах выполнила все, что было запланировано. И в Турции, и в Испании была хорошая погода. Очень доволен тем, как работали мои игроки. Считаю, полностью готовы к первым матчам.
– Вы сказали, что в Турции и Испании команда готовилась при хорошей погоде на хороших полях. Тяжело будет перестроиться на синтетику стадиона «Минск»?
– Из Турции мы вернулись неделю назад. Неделю тренировались на синтетике. Игроки привыкли к искусственному покрытию. Думаю, не возникнет никаких проблем. Два ближайших матча Кубка мы также проведем на синтетике. Считаю, футболисты готовы к этому, – сказал Латал.
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Главный тренер брестского «Динамо» Радослав Латал отметил, что поле с искусственным покрытием стадиона ФК «Минск» не станет проблемой для игроков.
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