Олег Дулуб: «В целом, подготовкой доволен. А матч рассудит, готовы мы или нет»

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился ожидания от матча за Суперкубок Беларуси против брестского «Динамо».

«Отработали два сбора в Турции. Последнюю недель тренировались на полях Минска. В целом, подготовкой доволен. А матч рассудит: готовы мы или нет», – сказал Дулуб