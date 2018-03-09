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Олег Дулуб: «В целом, подготовкой доволен. А матч рассудит, готовы мы или нет»

09.03.2018 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился ожидания от матча за Суперкубок Беларуси против брестского «Динамо». 

«Отработали два сбора в Турции. Последнюю недель тренировались на полях Минска. В целом, подготовкой доволен. А матч рассудит: готовы мы или нет», – сказал Дулуб

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился ожидания от матча за Суперкубок Беларуси против брестского «Динамо».

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