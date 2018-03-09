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Валерий Исаев: «Минское «Динамо» ровно прошло предсезонку – хороший знак, когда остается тренер и костяк команды»
09.03.2018 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский футбольный агент Валерий Исаев рассказал, что ждет от грядущего сезона
– Какие ожидания от нового сезона?
– Не жду ничего революционного в изменении уровня белорусского футбола.
– Как провели зиму четыре главных фаворита?
– В подготовке к сезону, ничего необычного не было. Настораживает резкое увеличение представителей Балкан в БАТЭ. Мне кажется, не надо больше двух легионеров из одной страны, но БАТЭ всегда отличается своим путем. Брестское «Динамо» больше не хулиганит на трансферном рынке, приходит опыт. «Динамо» Минск вообще ровно прошло предсезонку, это хороший знак, когда остается тренер и костяк команды.
– Можно ли в этом сезоне ожидать новых громких скандалов в белорусскому футболе, и каких?
– Судя по началу сезона, скандалов меньше не будет точно. Сейчас вот скандал вокруг «Крумкачоў», – сказал Исаев.
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Валерий Исаев: «Минское «Динамо» ровно прошло предсезонку – хороший знак, когда остается тренер и костяк команды»
Белорусский футбольный агент Валерий Исаев рассказал, что ждет от грядущего сезона – Какие ожидания от нового сезона? – Не жду ничего революционного в изменении...
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