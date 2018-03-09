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Минские "Крумкачы" решили отказаться от участия в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

09.03.2018 18:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото ФК "Крумкачы"
Фото ФК "Крумкачы"

Минские "Крумкачы" решили не играть матч 1/4 финала Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский ФК "Крумкачы" решил не выходить на матч четвертьфинальной стадии розыгрыша Куба Беларуси с гродненским "Неманом", который должен состоятся в Минске 11 марта. Информация об этом размещена на официальном сайте "воронов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В обращении к болельщикам говорится, что в прошлом сезоне команды "Крумкачоў" провели 137 матчей на национальном уровне – это основной состав, дублирующий и 4 молодежные команды. Как бы сложно ни было клубу осенью 2017 года, ни один матч не был сорван, что произошло во многом благодаря поддержке болельщиков.

Как известно, недавно ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) отказала "Крумкачам" в приеме заявки на прохождение лицензирования в новом сезоне в связи с различными нарушениями. 

Поэтому, сообщается в обращении, клуб не видит иного выхода, кроме как отменить матч 1/4 финала Кубка Республики Беларусь. "Крумкачы" не выйдут на матч против "Немана" в воскресенье.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола", на данный момент никаких документов об отмене воскресного кубкового матча не поступало ни в федерацию, ни в ФК "Неман".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минские "Крумкачы" решили не играть матч 1/4 финала Кубка Беларуси 9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский ФК "Крумкачы" решил не выходить на матч четвертьфинальной...

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