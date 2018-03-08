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Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
09.03.2018 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Португалец забил гол в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ» (2:1).
В этом розыгрыше Лиги чемпионов Роналду забил 12 мячей.
На звание лучшего футболиста также претендовали еще трое игроков: нападающий Гонсало Игуаин («Ювентус»), форвард Лерой Сане («Манчестер Сити») и полузащитник Джеймс Милнер («Ливерпуль»).
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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