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Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

09.03.2018 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Португалец забил гол в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ» (2:1).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Роналду забил 12 мячей.

На звание лучшего футболиста также претендовали еще трое игроков: нападающий Гонсало Игуаин («Ювентус»), форвард Лерой Сане («Манчестер Сити») и полузащитник Джеймс Милнер («Ливерпуль»).

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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