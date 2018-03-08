ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беларусь 5» покажет матч за Суперкубок в прямом эфире

09.03.2018 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

АБФФ и Белтелерадиокомпания смогли договориться о трансляции телеканалом «Беларусь 5» матча за Суперкубок Беларуси. Об этом сообщает «Прессбол».

Кроме как на «Беларусь 5», матч «Динамо Брест» – БАТЭ можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «МІНСК TV», официальном сайте АБФФ и портале tut.by.

Ранее права на трансляцию матча приобрел телеканал «МІНСК TV».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ и Белтелерадиокомпания смогли договориться о трансляции телеканалом «Беларусь 5» матча за Суперкубок Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика