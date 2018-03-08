«Беларусь 5» покажет матч за Суперкубок в прямом эфире

АБФФ и Белтелерадиокомпания смогли договориться о трансляции телеканалом «Беларусь 5» матча за Суперкубок Беларуси. Об этом сообщает «Прессбол».

Кроме как на «Беларусь 5», матч «Динамо Брест» – БАТЭ можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «МІНСК TV», официальном сайте АБФФ и портале tut.by.

Ранее права на трансляцию матча приобрел телеканал «МІНСК TV».