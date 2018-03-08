Олег Дулуб: «Симович способен закрыть несколько позиций. Вдобавок у него очень хорошие человеческие качества»

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб рассказал, чем будет полезен команде сербский хавбек Слободан Симович.

– Последнее на данный момент приобретение БАТЭ – Слободан Симович. Вы уже работали с ним в минском «Динамо». А почему обратили на него внимание сейчас?

– Один из основных критериев при подборе исполнителей в нынешнем году – универсальность. Симович способен закрыть несколько позиций – и центрального защитника, и опорника. Вдобавок у него очень хорошие человеческие качества. Важно, чтобы тот, кто приходит извне, не становился источником раздоров.

– Как считаете, у Александра Гутора и Павла Нехайчика будут особые чувства от того, что они встретятся со своей бывшей командой?

– Думаю, да. Замечено, что футболистам с постсоветского пространства очень хорошо играется против клубов, в которых они раньше выступали, – сказал Дулуб.