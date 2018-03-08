Максим Скавыш: «Как и многие, не люблю синтетику, но выбора нет»

Форвард БАТЭ Максим Скавыш поделился ожиданиями от завтрашнего матча за Суперкубок Беларуси против брестского «Динамо».

– Настроение хорошие. Готовились два месяца. Ждем с удовольствием первую игру. Сезон покажет, как мы готовы, но, думаю, хорошо. К требованиям нового тренерского штаба уже привыкли.

– Погодные условия повлияют на игру?

– Не думаю. Скорее искусственное поле повлияет. Погода нормальная.

– А как вы к синтетике относитесь?

– Как и многие, не люблю, но выбора нет, – сказал Скавыш.

Матч «Динамо Брест» – БАТЭ пройдет на стадионе ФК «Минск». На арене уложен искусственный газон.