Директор «Слована»: «Решение по контракту Занковца будет принято в ближайшие две недели»

Исполнительный директор «Слована» Алексей Яшкин поделился мнение о будущем главного тренера команды белоруса Эдуарда Занковца.

«Решение по контракту Занковца будет принято в ближайшие две недели. Руководство клуба дало время Эдуарду в спокойной обстановке подготовить отчет по итогам сезона, а также предоставить план дальнейшего развития клуба.

В данный момент не нужно торопиться и рубить сгоряча. Надо подготовить статистику и основательно подвести итоги сезона в спокойной обстановке», – сказал Яшкин.