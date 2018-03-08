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Директор «Слована»: «Решение по контракту Занковца будет принято в ближайшие две недели»
09.03.2018 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполнительный директор «Слована» Алексей Яшкин поделился мнение о будущем главного тренера команды белоруса Эдуарда Занковца.
«Решение по контракту Занковца будет принято в ближайшие две недели. Руководство клуба дало время Эдуарду в спокойной обстановке подготовить отчет по итогам сезона, а также предоставить план дальнейшего развития клуба.
В данный момент не нужно торопиться и рубить сгоряча. Надо подготовить статистику и основательно подвести итоги сезона в спокойной обстановке», – сказал Яшкин.
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Исполнительный директор «Слована» Алексей Яшкин поделился мнение о будущем главного тренера команды белоруса Эдуарда Занковца.
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