«Арсенал» и «ПСЖ» интересуются Анчелотти. Итальянец предпочитает АПЛ

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии или во Франции.

58-летний специалист находится среди фаворитов на пост тренера «Арсенала». Думает о возвращении итальянца и «ПСЖ».

Приоритетным вариантом для Анчелотти является английская премьер-лига, где он выигрывал чемпионат и кубок с «Челси» (2009-2011).