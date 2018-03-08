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«Арсенал» и «ПСЖ» интересуются Анчелотти. Итальянец предпочитает АПЛ

09.03.2018 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии или во Франции.

58-летний специалист находится среди фаворитов на пост тренера «Арсенала». Думает о возвращении итальянца и «ПСЖ».

Приоритетным вариантом для Анчелотти является английская премьер-лига, где он выигрывал чемпионат и кубок с «Челси» (2009-2011).

 
 
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Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии или во Франции.

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