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«Арсенал» и «ПСЖ» интересуются Анчелотти. Итальянец предпочитает АПЛ
09.03.2018 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии или во Франции.
58-летний специалист находится среди фаворитов на пост тренера «Арсенала». Думает о возвращении итальянца и «ПСЖ».
Приоритетным вариантом для Анчелотти является английская премьер-лига, где он выигрывал чемпионат и кубок с «Челси» (2009-2011).
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Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии или во Франции.
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