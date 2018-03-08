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АБФФ и «Неман» не получали от «Крумкачоў» документов об отмене кубкового матча
09.03.2018 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В АБФФ и «Неман» не поступало никаких документов об отмене матча 1/4 финала Кубка Беларуси между гродненцами и «Крумкачамі».
Ранее «Крумкачы» в обращении к болельщикам
Игра «Крумкачы» – «Неман» должна была пройти 11 марта в 14:00.
Ранее «Крумкачоў» не допустили к прохождению лицензирования для участия в высшей лиге. Клуб подал апелляцию на это решение, но ее отклонили. Позже комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов снял c «воронов» два очка и запретил регистрировать новых футболистов.
На 10 марта намечено новое заседание комитета, на котором запрет могут отменить.
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В АБФФ и «Неман» не поступало никаких документов об отмене матча 1/4 финала Кубка Беларуси между гродненцами и «Крумкачамі».
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