АБФФ и «Неман» не получали от «Крумкачоў» документов об отмене кубкового матча

В АБФФ и «Неман» не поступало никаких документов об отмене матча 1/4 финала Кубка Беларуси между гродненцами и «Крумкачамі».

Ранее «Крумкачы» в обращении к болельщикам заявили , что не выйдут на матч против «Немана» в воскресенье.

Игра «Крумкачы» – «Неман» должна была пройти 11 марта в 14:00.

Ранее «Крумкачоў» не допустили к прохождению лицензирования для участия в высшей лиге. Клуб подал апелляцию на это решение, но ее отклонили. Позже комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов снял c «воронов» два очка и запретил регистрировать новых футболистов.

На 10 марта намечено новое заседание комитета, на котором запрет могут отменить.

«Крумкачы» обиделись на АБФФ и не едут на матч Кубка: что их огорчило