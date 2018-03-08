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Индиан-Уэллс (WTA). 2-й круг. Соболенко сыграет с Кузнецовой

09.03.2018 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе прошлогодняя финалистка Светлана Кузнецова проведет первый матч после операции на запястье и встретится с белоруской Ариной Соболенко.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 18 марта 2018

Premier Mandatory

Призовой фонд – 8 648 508 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Симона Халеп (Румыния)  Кристина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
10 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Кортни Доулхайд (США)  Доминика Цибулкова (Словакия)
Дата проведения
10 марта, 01.30
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Ван Цян (Китай)
Дата проведения
9 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
9 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
9 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Арина Соболенко (Беларусь)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
9 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
9 марта, 22.30
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария)  Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
10 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Саша Викери (США)
Дата проведения
10 марта, 05.00
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония)  Агнешка Радванска (Польша)
Дата проведения
9 марта, 22.30
Онлайн матча

 

Коко Вандевей (США)  Кайя Канепи (Эстония)
Дата проведения
9 марта, 22.30
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Эшли Барти (Австралия)
Дата проведения
10 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
9 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США)  Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
10 марта, 01.30
Онлайн матча

 

Чжан Шуай (Китай)  София Кенин (США)
Дата проведения
10 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
10 марта, 01.30
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Сорана Кырстя (Румыния)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Серена Уильямс (США)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Наталья Вихлянцева (Россия)  Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Софья Жук (Россия)  Магдалена Рыбарикова (Словакия)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Су-Вэй Се (Тайвань)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Мона Бартель (Германия)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция)  Дженнифер Брэди (США)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Янина Викмайер (Бельгия)  Дарья Гаврилова (Австралия)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Елена Веснина (Россия)  Кэтрин "СиСи" Беллис (США)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Екатерина Макарова (Россия)  Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
10 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча

 

Лара Аррубаррена (Испания)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
10 марта, 21.00
Онлайн матча
 
 
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Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе прошлогодняя финалистка Светлана Кузнецова проведет первый матч после операции на запястье и встретится с белоруской...

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