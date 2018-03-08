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Индиан-Уэллс (WTA). 2-й круг. Соболенко сыграет с Кузнецовой
09.03.2018 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе прошлогодняя финалистка Светлана Кузнецова проведет первый матч после операции на запястье и встретится с белоруской Ариной Соболенко.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 18 марта 2018
Premier Mandatory
Призовой фонд – 8 648 508 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе прошлогодняя финалистка Светлана Кузнецова проведет первый матч после операции на запястье и встретится с белоруской...
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