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Дарья Домрачева: «Не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований»

09.03.2018 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Я не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований, чувствую себя хорошо.

В Корее условия были достаточно специфические, мы видели много неожиданных результатов и поражений. Важно было не сдаваться, не вешать нос и надеяться, что погодные условия и удача однажды будут на моей стороне. Непросто было каждый день переживать сложности, но важно было проломить стену неудач.

Я очень рада, как победа на Олимпиаде отразилась на девчонках. Они очень мотивированы, это будет подстегивать их тренироваться лучше, усерднее», – рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

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