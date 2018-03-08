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Дарья Домрачева: «Не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований»
09.03.2018 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Я не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований, чувствую себя хорошо.
В Корее условия были достаточно специфические, мы видели много неожиданных результатов и поражений. Важно было не сдаваться, не вешать нос и надеяться, что погодные условия и удача однажды будут на моей стороне. Непросто было каждый день переживать сложности, но важно было проломить стену неудач.
Я очень рада, как победа на Олимпиаде отразилась на девчонках. Они очень мотивированы, это будет подстегивать их тренироваться лучше, усерднее», – рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
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