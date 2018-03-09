БАТЭ – «Динамо». Коэффициент на победу брестчан достигает 4,95

Сегодня состоится матч за между брестким «Динамо» и БАТЭ.

Букмекеры считают борисовчан фаворитом встречи.

«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 1,8, на победу «Динамо» – 4,95, на ничью в основное время – 3,38.

«Париматч» оценил победу борисовчан коэффициентом 1,75, победу брестского клуба – 4,7, ничью – 3,55.

Матч БАТЭ – «Динамо» состоится сегодня в 16.30 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Беларусь 5» и «МІНСК TV».