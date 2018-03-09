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БАТЭ – «Динамо». Коэффициент на победу брестчан достигает 4,95
10.03.2018 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится матч за
Букмекеры считают борисовчан фаворитом встречи.
«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 1,8, на победу «Динамо» – 4,95, на ничью в основное время – 3,38.
«Париматч» оценил победу борисовчан коэффициентом 1,75, победу брестского клуба – 4,7, ничью – 3,55.
Матч БАТЭ – «Динамо»
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Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси между брестким «Динамо» и БАТЭ.
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