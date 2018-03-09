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БАТЭ – «Динамо». Коэффициент на победу брестчан достигает 4,95

10.03.2018 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси между брестким «Динамо» и БАТЭ.

Букмекеры считают борисовчан фаворитом встречи.

«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 1,8, на победу «Динамо» – 4,95, на ничью в основное время – 3,38.

«Париматч» оценил победу борисовчан коэффициентом 1,75, победу брестского клуба – 4,7, ничью – 3,55.

Матч БАТЭ – «Динамо» Брест состоится сегодня в 16.30 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Беларусь 5» и «МІНСК TV».

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня состоится матч за Суперкубок Беларуси между брестким «Динамо» и БАТЭ.

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