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Индиан-Уэллс (WTA). 1/16 финала. Соболенко и Азаренко оказались сильнее Бушар и Стивенс
10.03.2018 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские теннисистки Виктория Азаренко (204 WTA) и Арина Соболенко (63 WTA) обыграли Эжени Бушар (116 WTA) и Слоун Стивенс (13 WTA).
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 18 марта 2018
Premier Mandatory
Призовой фонд – 8 648 508 долларов
Открытые корты, хард
1/16 финала, пары
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко (204 WTA) и Арина Соболенко (63 WTA) обыграли Эжени Бушар (116 WTA) и Слоун Стивенс (13 WTA).
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