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Индиан-Уэллс (WTA). 1/16 финала. Соболенко и Азаренко оказались сильнее Бушар и Стивенс

10.03.2018 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко (204 WTA) и Арина Соболенко (63 WTA) обыграли Эжени Бушар (116 WTA) и Слоун Стивенс (13 WTA).

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 18 марта 2018

Premier Mandatory

Призовой фонд – 8 648 508 долларов

Открытые корты, хард

1/16 финала, пары

Слоун Стивенс (США) / Эжени Бушар (Канада)  Виктория Азаренко (Беларусь) / Арина Соболенко (Беларусь)
6:76:27:10
Дата проведения
10 марта, 00.33
Онлайн матча

Индиан-Уэллс (WTA). 1/16 финала. Соболенко и Азаренко оказались сильнее Бушар и Стивенс

 
 
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко (204 WTA) и Арина Соболенко (63 WTA) обыграли Эжени Бушар (116 WTA) и Слоун Стивенс (13 WTA).

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