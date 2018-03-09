ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Торонто» прервал победную серию «Хьюстона», «Портленд» выиграл у «Голден Стэйт» и другие результаты

10.03.2018 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. В Торонто сразятся лидеры конференций «Рэпторс» и «Рокетс».

«Портленд» Дэмиана Лилларда примет «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Атланта 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24)
Дата проведения
10 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Чикаго 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21)
Дата проведения
10 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Торонто – Хьюстон 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)
Дата проведения
10 марта, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Юта 78:95 (23:24, 15:26, 20:21, 20:24)
Дата проведения
10 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Нью-Йорк 120:112 (26:22, 34:33, 31:34, 29:23)
Дата проведения
10 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Вашингтон 97:116 (19:22, 19:31, 24:30, 35:33)
Дата проведения
10 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Лейкерс 125:116 (37:28, 28:34, 29:34, 31:20)
Дата проведения
10 марта, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Голден Стэйт 125:108 (33:27, 28:25, 26:31, 38:25)
Дата проведения
10 марта, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

Сакраменто – Орландо 94:88 (22:14, 19:22, 33:26, 20:26)
Дата проведения
10 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Кливленд 116:102 (35:17, 26:30, 24:30, 31:25)
Дата проведения
10 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Коламбус» обыграл «Детройт», «Анахайм» уступил «Далласу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика