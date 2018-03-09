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НБА. «Торонто» прервал победную серию «Хьюстона», «Портленд» выиграл у «Голден Стэйт» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. В Торонто сразятся лидеры конференций «Рэпторс» и «Рокетс».
«Портленд» Дэмиана Лилларда примет «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
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10 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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