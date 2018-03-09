|
Чемпионат Беларуси. СКА принимает БГК
10.03.2018 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
СКА Минск – БГК имени Мешкова
10 марта, 14.00. Минск, ДС «Уручье»
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Таблица: БГК – 38 очков (21 игра), СКА – 37 (21), «Гомель» – 19 (21), «Машека» – 14 (21).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси СКА Минск – БГК имени Мешкова 10 марта, 14.00.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии