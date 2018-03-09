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Чемпионат Беларуси. СКА принимает БГК

10.03.2018 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

СКА Минск – БГК имени Мешкова

10 марта, 14.00. Минск, ДС «Уручье»

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Таблица: БГК – 38 очков (21 игра), СКА – 37 (21), «Гомель» – 19 (21), «Машека» – 14 (21).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Чемпионат Беларуси СКА Минск – БГК имени Мешкова 10 марта, 14.00.

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