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Чемпионат Англии. «МЮ» играет с «Ливерпулем», «Челси» против «Кристал Пэлас»
10.03.2018 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль», «Челси» – «Кристал Пэлас», «Арсенал» играет с «Уотфордом», а «Манчестер Сити» встречается на выезде со «Сток Сити».
Чемпионат Англии
30-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль», «Челси» – «Кристал Пэлас», «Арсенал» играет с «Уотфордом», а «Манчестер Сити» встречается на выезде со...
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