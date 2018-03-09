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Чемпионат Англии. «МЮ» играет с «Ливерпулем», «Челси» против «Кристал Пэлас»

10.03.2018 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль», «Челси» – «Кристал Пэлас», «Арсенал» играет с «Уотфордом», а «Манчестер Сити» встречается на выезде со «Сток Сити».

Чемпионат Англии

30-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
10 марта, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Лестер
Дата проведения
10 марта, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Саутгемптон
Дата проведения
10 марта, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Хаддерсфилд – Суонси
Дата проведения
10 марта, 18.00, «Джон Смитс»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Брайтон
Дата проведения
10 марта, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Бернли
Дата проведения
10 марта, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Кристал Пэлас
Дата проведения
10 марта, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Уотфорд
Дата проведения
11 марта, 16.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Тоттенхэм
Дата проведения
11 марта, 19.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Сток Сити – Манчестер Сити
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль», «Челси» – «Кристал Пэлас», «Арсенал» играет с «Уотфордом», а «Манчестер Сити» встречается на выезде со...

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