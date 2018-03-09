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Кубок мира. Смешанная эстафета. Скардино, Писарева, Бочарников и Чепелин выступят за Беларусь
10.03.2018 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
11 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет смешанная эстафета. За Беларусь выступят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.
Кубок мира
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Смешанная эстафета
Начало – 18.45 по белорусскому времени
Старт-лист
1. Норвегия (Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо)
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