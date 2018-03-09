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Кубок мира. Смешанная эстафета. Скардино, Писарева, Бочарников и Чепелин выступят за Беларусь

10.03.2018 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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11 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет смешанная эстафета. За Беларусь выступят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.

Кубок мира

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Смешанная эстафета

Начало – 18.45 по белорусскому времени

Старт-лист

1. Норвегия (Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо)
2. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)
3. Германия (Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль)
6. Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков)
7. Франция (Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе)
11. Беларусь (Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин)

Дата проведения
10 марта, 18.45
Онлайн гонки

Контиолахти, Финляндия. Эстафета

 
 
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11 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет смешанная эстафета.

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