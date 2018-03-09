Олег Веретило: «Мой первый трофей? Второй! Я еще «Турнир друзей» выигрывал»

Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

– Олег, что в голове сейчас? Первый твой трофей!

– Почему? «Турнир друзей» еще выигрывал! Так что второй :) Да, помог мой голевой пас.

– Выиграли по делу у БАТЭ?

– Не знаю. Об этом судить журналистам и другим людям, – сказал Веретило в ходе стрима Tribuna.com после матча.