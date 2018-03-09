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Олег Веретило: «Мой первый трофей? Второй! Я еще «Турнир друзей» выигрывал»
10.03.2018 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.
– Олег, что в голове сейчас? Первый твой трофей!
– Почему? «Турнир друзей» еще выигрывал! Так что второй :) Да, помог мой голевой пас.
– Выиграли по делу у БАТЭ?
– Не знаю. Об этом судить журналистам и другим людям, – сказал Веретило в ходе
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Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.
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