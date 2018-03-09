ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Веретило: «Мой первый трофей? Второй! Я еще «Турнир друзей» выигрывал»

10.03.2018 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

– Олег, что в голове сейчас? Первый твой трофей!

– Почему? «Турнир друзей» еще выигрывал! Так что второй :) Да, помог мой голевой пас.

– Выиграли по делу у БАТЭ?

– Не знаю. Об этом судить журналистам и другим людям, – сказал Веретило в ходе стрима Tribuna.com после матча.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ проиграл Суперкубок Беларуси впервые за шесть лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика