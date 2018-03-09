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Олег Дулуб: «Первые 15-20 минут выглядели хуже по настрою и по желанию»

10.03.2018 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (1:2) в матче за Суперкубок Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«Игра была хорошая. Выставочная. И даже не соответствовала понятию: весенний футбол. Обе команды продемонстрировали хороший футбол, но к сожалению, мы уступили первый тайм.

Первые 15-20 минут выглядели хуже по настрою и по желанию. Как следствие, пропустили два быстрых мяча. Пытались перевернуть игру. Забили один, но времени не хватило», – сказал Дулуб.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (1:2) в матче за Суперкубок Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

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