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Латал о победе над БАТЭ: «Это начало сезона. Нас ждет еще очень много работы»

10.03.2018 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо Радослав Латал прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

«Очень рад, что мы выиграли. Это начало сезона. Нас ждет еще очень много работы. И победа поможет нам психологически. И расслабляться мы не будем.

Следующая игра уже в среду. Поэтому особенно праздновать не собираемся. Будем концентрироваться на предстоящих играх», – сказал Латал после матча.

Готал и Витус расправились с БАТЭ еще в первом тайме. Борисов хватило лишь на один гол

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо Радослав Латал прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

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