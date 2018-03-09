Латал о победе над БАТЭ: «Это начало сезона. Нас ждет еще очень много работы»

Главный тренер брестского «Динамо Радослав Латал прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

«Очень рад, что мы выиграли. Это начало сезона. Нас ждет еще очень много работы. И победа поможет нам психологически. И расслабляться мы не будем.

Следующая игра уже в среду. Поэтому особенно праздновать не собираемся. Будем концентрироваться на предстоящих играх», – сказал Латал после матча.

Готал и Витус расправились с БАТЭ еще в первом тайме. Борисов хватило лишь на один гол