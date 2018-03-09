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Латал о победе над БАТЭ: «Это начало сезона. Нас ждет еще очень много работы»
10.03.2018 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо Радослав Латал прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.
«Очень рад, что мы выиграли. Это начало сезона. Нас ждет еще очень много работы. И победа поможет нам психологически. И расслабляться мы не будем.
Следующая игра уже в среду. Поэтому особенно праздновать не собираемся. Будем концентрироваться на предстоящих играх», – сказал Латал после матча.
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Главный тренер брестского «Динамо Радослав Латал прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.
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