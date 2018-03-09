Александр Гутор: «Мой долгожданный трофей. Потому что последний раз что-то выигрывал, когда играл в БАТЭ»

Вратарь брестского «Динамо» Александр Гутор прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

– Пришел в команду, чтобы помочь. Надеюсь, что все прекрасно получается. Будем надеяться, что мы в таком же ключе и будем продолжать.

Мне всегда приятно играть против своих бывших команд. Приятно было сегодня играть в такой атмосфере. Болельщики «Динамо» и БАТЭ создали приятный антураж.

Был мегауверенный? Соскучился по футболу :) Получаю от него большое удовольствие, поэтому все супер.

– Что там было в моментах, когда ты два раза спас команду?

– Играл по мячу. Вратарь должен выручать. Это моя работа. В каких-то моментах и партнеры мне помогали.

Да, долгожданный мой трофей. Последний раз я что-то выигрывал, когда играл в БАТЭ. Надеюсь, он не последний в этом году.

– «Динамо» по силам навязать конкуренцию в борьбе за чемпионство?

– Давайте не судить по одной игре. Потому что БАТЭ – опытная команда. Мы будем идти от игры к игре, а в конце посмотрим на очки, – сказал Гутор в ходе трансляции на Tribuna.com .

Готал и Витус расправились с БАТЭ еще в первом тайме. Борисов хватило лишь на один гол