Игорь Стасевич: «Поскольку Брест хорошо контролировал мяч, нам не удавалось и позиционное нападение»

Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (1:2) в матче за Суперкубок Беларуси-2018.

– В целом игра нам не удалась. Особенно первый тайм. В обороне не получилось сыграть плотно и агрессивно. Позволяли сопернику очень много работать с мячом. Первый гол Бреста – индивидуальное мастерство Нехайчика, заработавшего пенальти. Второй – затяжная атака соперника, при которой не хватило полной концентрации. А у нас впереди ничего особо не получалось. Брест хорошо оборонялся, оставляя мало свободных зон для контратак. А поскольку соперник хорошо контролировал мяч, нам не удавалось и позиционное нападение.

– И отдавать вам мяч «Динамо» не собиралось даже после перерыва.

– Таков футбол – мяч постоянно у кого-то находится. И он долгое время был не у нас. Брест не прижимался к своим воротам, держал мяч. Что может быть безопаснее для своих ворот?

– Вы проиграли Суперкубок впервые за несколько лет. Это был особенный матч?

– Не сказал бы. Все Суперкубки трудны. Потому что всего одна игра – и сразу трофей. А выиграть хотят все – и футболисты, и тренеры. Даже если говорят, что это всего лишь часть подготовки к чемпионату, – сказал Стасевич.