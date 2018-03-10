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Радослав Латал: «Желто-синий салют? Наверное, в нас не верили сегодня»
10.03.2018 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Радослав Латал после победы над БАТЭ в Суперкубке Беларуси поделился мнением о желто-синем салюте из конфети после матча.
Отметим, что цвета «Динамо» – бело-синие, а БАТЭ – желто-синие.
– Салют после вручения кубка брестскому «Динамо» был желто-синим. Вас это смутило?
– Да, я это заметил. Наверное, в нас не верили. Игроки тоже интересовались, не перепутал ли кто-то цвета.
Нам было известно, что победим только в случае, если выложимся на максимуме или превысим его. БАТЭ считали фаворитом – вы это заметили во время салюта. На установке было сказано, что лишь стопроцентная отдача поможет победить, – сказал Латал.
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Главный тренер брестского «Динамо» Радослав Латал после победы над БАТЭ в Суперкубке Беларуси поделился мнением о желто-синем салюте из конфети после матча.
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