Радослав Латал: «Желто-синий салют? Наверное, в нас не верили сегодня»

Главный тренер брестского «Динамо» Радослав Латал после победы над БАТЭ в Суперкубке Беларуси поделился мнением о желто-синем салюте из конфети после матча.

Отметим, что цвета «Динамо» – бело-синие, а БАТЭ – желто-синие.

– Салют после вручения кубка брестскому «Динамо» был желто-синим. Вас это смутило?

– Да, я это заметил. Наверное, в нас не верили. Игроки тоже интересовались, не перепутал ли кто-то цвета.

Нам было известно, что победим только в случае, если выложимся на максимуме или превысим его. БАТЭ считали фаворитом – вы это заметили во время салюта. На установке было сказано, что лишь стопроцентная отдача поможет победить, – сказал Латал.





Фото: TUT.BY