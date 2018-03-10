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Артем Милевский: «Если будем играть так на протяжении сезона, уверен, сможем замахнуться и на Кубок, и на золото чемпионата»

10.03.2018 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский сразу после вручения наград за победу в Суперкубке Беларуси над БАТЭ (2:1) поделился с журналистами эмоциями.

– Считаю, две команды сегодня показали очень качественный футбол. Было сложно и БАТЭ, и нам. Главное, что выдержали темп матча, несмотря на пору года и погоду. У нас подобраны отличные футболисты. Если будем играть так на протяжении сезона, уверен, сможем замахнуться и на Кубок, и на золото чемпионата.

– Вы сменили номер. Почему выбрали «семерку»?

– Вообще, привык играть под десятым, но Роман Николаевич [Василюк] пока не собирается заканчивать. А под «семеркой» Шевченко зажигал в «Милане», Ярмоленко сейчас играет в сборной Украины. Вот, собственно, и причины, – сказал Милевский.

 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский сразу после вручения наград за победу в Суперкубке Беларуси над БАТЭ (2:1) поделился с журналистами эмоциями.

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