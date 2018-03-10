Денис Щербицкий: «По делу проиграли брестскому «Динамо». Два пропущенных до перерыва мяча – своеобразный нокдаун»

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (1:2) в матче за Суперкубок Беларуси.

«Считаю, проиграли по делу. Сложилось ощущение, что в первом тайме нам не хватало свежести, выглядели тяжеловатыми. Особенно по сравнению с брестскими динамовцами, которые быстрее работали с мячом, вскрывали фланги.

Естественно, два пропущенных до перерыва мяча – своеобразный нокдаун. Хотелось бы, чтобы после каждого мы сразу реагировали должным образом, переводили игру к чужим воротам. К сожалению, такого не случилось.

Во второй половине встречи соперник больше действовал по счету: сел ниже и убегал в неплохие контратаки. Нам было непросто пробиваться сквозь массированную оборону.

Дополнительной мотивации сегодня не требовалось. Это Суперкубок – матч, в котором разыгрывается трофей. Все находились в равных условиях – только завершили предсезонку. Жаль, в стартовом противостоянии сезона не удалось порадовать своих болельщиков.

Надеюсь, сегодняшнее поражение встряхнет команду. Самые важные поединки в году – еще впереди. Пока же будем готовиться к кубковым сражениям с «Ислочью», – сказал Щербицкий.