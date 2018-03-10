В Гомеле с кровли катка на людей рухнул снег. Пять человек попали в больницу

В Гомеле снег упал с кровли катка.

Пять человек было доставлено в больницу, после четверых отпустили.

По данным МЧС, в больницу доставили трех взрослых примерно 30 лет и двух детей (7 и 11 лет). Их жизнь вне опасности. Как позже стало известно, четверо осмотрены и отпущены домой.

Каток размером 30 на 70 метров на пересечении ул. Косарева и Речицкого проспекта в Гомеле открылся несколько лет назад.

Как сообщает МЧС, произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка.

– Еще до прибытия спасателей из очевидцы и представители администрации ледового катка извлекли из-под снега трех взрослых и двух детей, сейчас в больнице остается одна женщина, — рассказала Мария Клезович, официальный МЧС по Гомельской области.