Вице-комиссионер НХЛ об участии в ОИ-2022: «Шансы есть, но это не принципиальный вопрос для наших планов в Китае»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о работе лиги в Китае и возможности участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«У каждой команды есть свой график предсезонных матчей, и мы хотим, чтобы поездка в Китай хорошо вписалась бы в него. Мы продолжаем работать над этим. Думаю, что скоро я смогу назвать команды, которые туда поедут.

Что касается Олимпиады, то могу сказать, что шансы на наше участие есть. У нас еще есть несколько лет для того, чтобы принять решение. Но я считаю, что этот вопрос не является принципиальным в осуществлении наших планов по развитию хоккея в Китае.

Здесь есть определенная синергетика, и владельцы клубов в надлежащее время примут это во внимание, но не думаю, что это критично», – сказал Дэйли.

НХЛ отправит две команды в Китай на две предсезонные игры в сентябре. В прошлом году «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» провели два матча в Шанхае и Пекине.