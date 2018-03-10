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Вице-комиссионер НХЛ об участии в ОИ-2022: «Шансы есть, но это не принципиальный вопрос для наших планов в Китае»
11.03.2018 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о работе лиги в Китае и возможности участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«У каждой команды есть свой график предсезонных матчей, и мы хотим, чтобы поездка в Китай хорошо вписалась бы в него. Мы продолжаем работать над этим. Думаю, что скоро я смогу назвать команды, которые туда поедут.
Что касается Олимпиады, то могу сказать, что шансы на наше участие есть. У нас еще есть несколько лет для того, чтобы принять решение. Но я считаю, что этот вопрос не является принципиальным в осуществлении наших планов по развитию хоккея в Китае.
Здесь есть определенная синергетика, и владельцы клубов в надлежащее время примут это во внимание, но не думаю, что это критично», – сказал Дэйли.
НХЛ отправит две команды в Китай на две предсезонные игры в сентябре. В прошлом году «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» провели два матча в Шанхае и Пекине.
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Вице-комиссионер НХЛ об участии в ОИ-2022: «Шансы есть, но это не принципиальный вопрос для наших планов в Китае»
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о работе лиги в Китае и возможности участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.
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