Белорус Релих победил Бартелеми и стал чемпионом WBA. Это первый белорусский чемпион со времен Ляховича

Белорусский боксер Кирилл Релих победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в первом среднем весе.

После 12 раундов судьи единогласно отдали победу белорусу – 117-110, 118-109, 118-109.

Это был второй бой между боксерами. В первом поединке, который состоялся в мае 2017 года, по очкам сильнее был Бартелеми.

Релих – второй чемпион мира из Беларуси. Первым был тяжеловес Сергея Ляхович, который в 2006-м завоевал титул WBO, победив Леймона Брюстера.