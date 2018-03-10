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Белорус Релих победил Бартелеми и стал чемпионом WBA. Это первый белорусский чемпион со времен Ляховича

11.03.2018 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский боксер Кирилл Релих победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в первом среднем весе.

После 12 раундов судьи единогласно отдали победу белорусу – 117-110, 118-109, 118-109.

Это был второй бой между боксерами. В первом поединке, который состоялся в мае 2017 года, по очкам сильнее был Бартелеми.

Релих – второй чемпион мира из Беларуси. Первым был тяжеловес Сергея Ляхович, который в 2006-м завоевал титул WBO, победив Леймона Брюстера.

 
 
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Белорусский боксер Кирилл Релих победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в первом среднем весе.

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