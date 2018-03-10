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Валерий Исаев: «Дулуб не умеет проигрывать и ведет себя как снегурочка»
11.03.2018 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный агент Валерий Исаев оценил игру
«Изменения в БАТЭ при Дулубе уже видны. Главный тренер не умеет проигрывать и ведет себя как снегурочка.
А в игре пока не видим чего-то нового. С учетом заслуг тренера в «Крумкачах». Смотрим дальше», – сказал Исаев.
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Футбольный агент Валерий Исаев оценил игру БАТЭ в матче с брестским «Динамо» (1:2) за Суперкубок Беларуси.
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