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Валерий Исаев: «Дулуб не умеет проигрывать и ведет себя как снегурочка»

11.03.2018 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев оценил игру БАТЭ в матче с брестским «Динамо» (1:2) за Суперкубок Беларуси.

«Изменения в БАТЭ при Дулубе уже видны. Главный тренер не умеет проигрывать и ведет себя как снегурочка.

А в игре пока не видим чего-то нового. С учетом заслуг тренера в «Крумкачах». Смотрим дальше», – сказал Исаев.

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Футбольный агент Валерий Исаев оценил игру БАТЭ в матче с брестским «Динамо» (1:2) за Суперкубок Беларуси.

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