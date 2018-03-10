OHL. Сушко забросил 30-ю шайбу в сезоне

Белорусский нападающий «Оуэн Саунд Аттак» забросил шайбу в матче с «Сагино» (5:0).

Всего в нынешнем сезоне Сушко забросил 30 шайб и набрал 55 (30+25) очков при показателе полезности «+13».

Напомним, Сушко на драфте-2017 был выбран «Филадельфией» в четвертом раунде под общим 107-м номером.