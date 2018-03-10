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OHL. Сушко забросил 30-ю шайбу в сезоне

11.03.2018 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий «Оуэн Саунд Аттак» Максим Сушко забросил шайбу в матче с «Сагино» (5:0).

Всего в нынешнем сезоне Сушко забросил 30 шайб и набрал 55 (30+25) очков при показателе полезности «+13».

Напомним, Сушко на драфте-2017 был выбран «Филадельфией» в четвертом раунде под общим 107-м номером.

 
 
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Белорусский нападающий «Оуэн Саунд Аттак» Максим Сушко забросил шайбу в матче с «Сагино» (5:0).

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