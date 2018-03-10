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НБА. «Майами» разгромил «Вашингтон», «Оклахома-Сити» выиграл у «Сан-Антонио» и другие результаты

11.03.2018 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Майами сойдутся «Хит» и «Вашингтон».

«Оклахома-Сити» сыграет с прямым конкурентом в борьбе за позиции на Запале «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Финикс 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43)
Дата проведения
11 марта, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

Майами – Вашингтон 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26)
Дата проведения
11 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26)
Дата проведения
11 марта, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Мемфис 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17)
Дата проведения
11 марта, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Орландо 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16)
Дата проведения
11 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

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