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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против московского «Торпедо» и другие матчи

11.03.2018 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Торпедо-БелАЗ – Муром Россия (Д3)

11 марта, 16.00

Динамо Минск – Торпедо Москва Россия (Д3)

11 марта, 17.00

Витебск – Локомотив Гомель

11 марта, 19.30

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Товарищеские матчи Торпедо-БелАЗ – Муром Россия (Д3) 11 марта, 16.00 Динамо Минск – Торпедо Москва Россия (Д3) 11 марта, 17.00 Витебск – Локомотив Гомель 11 марта, 19.30.

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