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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против московского «Торпедо» и другие матчи
11.03.2018 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Торпедо-БелАЗ – Муром Россия (Д3)
11 марта, 16.00
Динамо Минск – Торпедо Москва Россия (Д3)
11 марта, 17.00
Витебск – Локомотив Гомель
11 марта, 19.30
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Товарищеские матчи Торпедо-БелАЗ – Муром Россия (Д3) 11 марта, 16.00 Динамо Минск – Торпедо Москва Россия (Д3) 11 марта, 17.00 Витебск – Локомотив Гомель 11 марта, 19.30.
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