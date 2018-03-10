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«Шахтер» – «Днепр». Матч начнется с минуты молчания в память о погибших шахтерах

11.03.2018 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Шахтер» – «Днепр» начнется с минуты молчания в память о погибших шахтерах.

Напомним, 9 марта на «Беларуськалии» на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения. Оба погибли.

Встреча «Шахтер» – «Днепр» начнется в 16.00 по белорусскому времени.

 
 
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Матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Шахтер» – «Днепр» начнется с минуты молчания в память о погибших шахтерах.

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