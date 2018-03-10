ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» – «Днепр». АБФФ не покажет матч в прямом эфире по техническим причинам

11.03.2018 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

По техническим причинам сегодняшний матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Шахтер» – «Днепр» не будет показан в прямом эфире.

Игра, которая начнется в 16.00, не будет показана в режиме онлайн в связи со сбоями интернета на стадионе «Шахтер» в Солигорске.

«Приносим извинения любителям футбола за доставленные неудобства. Запись игры будет доступна в ближайшее время», – сообщила пресс-служба АБФФ.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию матча.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По техническим причинам сегодняшний матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Шахтер» – «Днепр» не будет показан в прямом эфире.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Шахтер» – «Днепр». Матч начнется с минуты молчания в память о погибших шахтерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика