«Шахтер» – «Днепр». АБФФ не покажет матч в прямом эфире по техническим причинам

По техническим причинам сегодняшний матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Шахтер» – «Днепр» не будет показан в прямом эфире.

Игра, которая начнется в 16.00, не будет показана в режиме онлайн в связи со сбоями интернета на стадионе «Шахтер» в Солигорске.

«Приносим извинения любителям футбола за доставленные неудобства. Запись игры будет доступна в ближайшее время», – сообщила пресс-служба АБФФ.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию матча.