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«Шахтер» – «Днепр». АБФФ не покажет матч в прямом эфире по техническим причинам
11.03.2018 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
По техническим причинам сегодняшний матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Шахтер» – «Днепр» не будет показан в прямом эфире.
Игра, которая начнется в 16.00, не будет показана в режиме онлайн в связи со сбоями интернета на стадионе «Шахтер» в Солигорске.
«Приносим извинения любителям футбола за доставленные неудобства. Запись игры будет доступна в ближайшее время», – сообщила пресс-служба АБФФ.
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По техническим причинам сегодняшний матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Шахтер» – «Днепр» не будет показан в прямом эфире.
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