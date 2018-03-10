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Сафарьян об инвесторе «Крумкачоў»: «Это просто пустышка, которой они в очередной раз хотят прикрыться»

11.03.2018 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба «Крумкачы», а также поделился мнением о новом инвесторе «воронов» Ваге Мартиросяне.

– В этой ситуации самое неприглядное то, что, наверное, я им больше всех помогал. И то, что они пытаются сейчас выставить, будто это решение руководства федерации не допускать их к чемпионату... Пусть просто Шунто вспомнит, сколько раз в течение прошлого сезона он говорил, что решил вопросы и нашел инвестора. И пусть рассекретит своего инвестора, которого он приволок сюда сейчас.

– Есть вопросы какие-то по нему?

– Никаких вопросов. Это просто пустышка, которой в очередной раз «Крумкачы» хотят прикрыться, выдавая, что они реально что-то сделали для участия в чемпионате, – сказал Сафарьян в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба «Крумкачы», а также поделился мнением о...

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