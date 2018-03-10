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«Спорт-Экспресс»: ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта
11.03.2018 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЦСКА не может вылететь из Грозного, где сегодня в рамках 22-го тура чемпионата России «армейцы» переиграли «Ахмат» (3:0).
Как сообщает «Спорт-Экспресс», самолет с футболистами ЦСКА уже более двух часов не может отправиться в Москву.
По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта.
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ЦСКА не может вылететь из Грозного, где сегодня в рамках 22-го тура чемпионата России «армейцы» переиграли «Ахмат» (3:0).
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