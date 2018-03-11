|
Индиан-Уэллс (WTA). 3-й круг. Соболенко против Вондроушовой
11.03.2018 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 18 марта 2018
Premier Mandatory
Призовой фонд – 8 648 508 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Не определен
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 6 – 18 марта 2018 Premier Mandatory Призовой фонд – 8 648 508 долларов Открытые корты, хард Третий круг .
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии