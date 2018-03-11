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Индиан-Уэллс (WTA). 3-й круг. Соболенко против Вондроушовой

11.03.2018 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 18 марта 2018

Premier Mandatory

Призовой фонд – 8 648 508 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Симона Халеп (Румыния)  Кэролайн Доулхайд (США)
Дата проведения
12 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Ван Цян (Китай)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
11 марта, 23.00
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия)  Арина Соболенко (Беларусь)
6:26:2
Дата проведения
11 марта, 20.15
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия)  Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
11 марта, 21.30
Онлайн матча

 

Саша Викери (США)  Наоми Осака (Япония)
Дата проведения
12 марта, 05.30
Онлайн матча

 

Коко Вандевей (США)  Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
12 марта, 01.30
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США)  Петра Квитова (Чехия)
6:25:3
Дата проведения
11 марта, 20.15
Онлайн матча

 

Чжан Шуай (Китай)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
11 марта, 21.30
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Серена Уильямс (США)
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США)  Софья Жук (Россия)
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция)  Дарья Гаврилова (Австралия)
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Елена Веснина (Россия)  Не определен
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Не определен  Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

Александра Саснович (Беларусь)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
12 марта, 20.00
Онлайн матча

 

 
 
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BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 6 – 18 марта 2018 Premier Mandatory Призовой фонд – 8 648 508 долларов Открытые корты, хард Третий круг .

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