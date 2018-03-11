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Левченко продолжит карьеру в Ливане
11.03.2018 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Баскетболистка сборной Беларуси Елена Левченко подписала контракт c ливанским «Хоменетменом». Спортсменка уже успела провести за новый клуб несколько игр.
Последним клубом, за который выступала Левченко, является китайский «Чэнду».
В феврале 2018 года баскетболистка впервые с 2016 года выступила за национальную сборную страны.
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Баскетболистка сборной Беларуси Елена Левченко подписала контракт c ливанским «Хоменетменом».
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