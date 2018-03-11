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Брестское «Динамо» догнало «Шахтер» по количеству трофеев и делит 5-6 место

11.03.2018 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, брестское «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси победило БАТЭ (2:1).

Таким образом, в коллекции брестчан стало три трофея: Суперкубок и два Кубка Беларуси.

Таким образом, «Динамо» из Бреста догнало «Шахтер» по количеству трофеев и делит 5-6 место среди белорусских клубов по количеству национальных трофеев.

Лидирует БАТЭ – 14 чемпионств, 3 Кубка Беларуси и 7 Суперкубков Беларуси.

Второе место у минского «Динамо»: 7-кратный чемпион Беларуси и обладатель Кубка Беларуси.

У «Славии» четвертое место: дважды чемпион Беларуси, дважды обладатель Кубка Беларуси.

У «Шахтера» пятое место по количеству трофеев: 1 раз чемпион Беларуси, дважды обладатель Кубка Беларуси.

У «Гомеля» шестой результат: чемпион Беларуси, дважды обладатель Кубка Беларуси, и победитель Суперкубка Беларуси.

На седьмом месте по трофеям «Нафтан» и МТЗ-РИПО – дважды обладатели Кубка Беларуси.

 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Как сообщалось ранее, брестское «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси победило БАТЭ (2:1).

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