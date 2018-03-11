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Александр Лукашенко: «Хоккеисты получали жуткие деньги в чемпионате Беларуси. И ни черта не делали»

12.03.2018 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в сюжете телеканала «МИР24» заявил, что денежное поощрение спортсменам нужно заслужить и привел в пример хоккеистов.

«Хоккеисты получали жуткие деньги в чемпионате Беларуси. И ни черта не делали. А сейчас тысячу рублей максимум – иди бегай.

Первое-второе-третье место – получишь призы, дополнительные бонусы, нет – до свидания, не хочешь, не надо», – сказал Лукашенко.

Реформы сделают наш хоккей лучше – убеждает заместитель Семена Шапиро

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в сюжете телеканала «МИР24» заявил, что денежное поощрение спортсменам нужно заслужить и привел в пример хоккеистов.

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