Виктория Азаренко: «Чтобы работать, мне нужна ясная голова, а сейчас ее нет»

Двукратная чемпионка Индиан-Уэллса Виктория Азаренко (WC) поделилась впечатлениями от матча второго круга против чемпионки US Open Слоун Стивенс (13), проигранного 1:6, 5:7.

Экс-первая ракетка мира из пяти своих первых геймов на подаче не взяла ни одного, а за матч допустила 24 невынужденные и пять двойных ошибок.

«Само собой, мне еще много нужно работать. А для этого мне нужна ясная голова, а сейчас ее нет. Как только я разберусь со своими (нетеннисными) делами, я смогу на все сто сконцентрироваться на теннисе.

Мне понравилось, как я начала играть в первом же гейме, но потом игра ушла, и посыпались ошибки. Много ошибок. Я сама толком не понимала, что делала на корте. Во втором сете я нашла немного ритма и поборолась, но, в целом, качество игры сегодня с моей стороны было плохое, а с такой игрой сложно рассчитывать на победу».

На вопрос о радостях материнства 28-летняя белоруска – 204-я ракетка мира на этой неделе – ответила:

«Это очень трудно описать словами. Когда ты видишь, как твой ребенок улыбается... А теперь он еще научился целовать, и это мое любимое, и я постоянно прошу его поцеловать меня, так что он иногда делает так (жестикулирует): типа, хватит. Он уже не младенец и ходит и пытается что-то говорить, и я хочу во всем всегда его поддерживать. Хочу, чтобы он добился всего, чего захочет, а я постараюсь быть самой заботливой мамой – и надеюсь, прикольной тоже!».