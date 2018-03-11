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Кубок Европы по метаниям. Малыщик победила в метании молота

12.03.2018 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Европы по метаниям 

Лейрия, Португалия

11 марта

Метание молота

Женщины

1. Анна Малыщик (Беларусь) – 72,62

2. Александра Тавернье (Франция) – 71,20

3. Мальвина Копрон (Польша) – 69,54

Толкание ядра

Мужчины

1. Александр Лесной (Россия) – 21,32
2. Михал Харатик (Польша) – 21,18
3. Месуд Пезер (Босния и Герцеговина) – 20,71

Метание диска

Женщины

1. Надин Мюллер (Германия) – 60,42 
2. Ирина Родригес (Португалия) – 60,39 
3. Юлия Мальцева (Россия) – 59,59

 
 

 
 
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Кубок Европы по метаниям Лейрия, Португалия 11 марта Метание молота Женщины 1.

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