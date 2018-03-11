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Кубок Европы по метаниям. Малыщик победила в метании молота
12.03.2018 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Европы по метаниям
Лейрия, Португалия
11 марта
Метание молота
Женщины
1. Анна Малыщик (Беларусь) – 72,62
2. Александра Тавернье (Франция) – 71,20
3. Мальвина Копрон (Польша) – 69,54
Толкание ядра
Мужчины
1. Александр Лесной (Россия) – 21,32
Метание диска
Женщины
1. Надин Мюллер (Германия) – 60,42
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Кубок Европы по метаниям Лейрия, Португалия 11 марта Метание молота Женщины 1.
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