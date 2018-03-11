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НБА. «Торонто» обыграл «Нью-Йорк», «Миннесота» победила «Голден Стэйт» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей. Лидер Восточной конференции «Торонто» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».
«Миннесота» примет занимающий второе место на Западе «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
11 марта, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Хардуэй (25),
Корнет (18),
Мудиай (13),
Ниликина (11),
Бизли (10 + 11 подборов) старт;
Берк (10),
О’Куинн (8 + 7 подборов),
Ли (5),
Уильямс (3),
Хикс (3),
Дотсон (0).
- Торонто
-
Валанчюнас (17 + 9 подборов),
Лаури (16 + 7 передач),
Ибака (14 + 7 подборов),
Дерозан (9),
Пауэлл (7) старт;
Майлз (13),
Райт (12),
Ванвлит (11),
Пелтль (10 + 8 подборов),
Сиакам (9 + 7 подборов + 6 передач),
Миллер (8),
Хэйс (6),
Ногейра (0).
- Дата проведения
-
11 марта, 22.30, «Philips Arena»
- Атланта
-
Принс (38 + 7 передач),
Коллинз (15 + 7 подборов),
Дедмон (10 + 9 подборов),
Тэйлор (7 + 8 передач),
Бэйзмор (6) старт;
Мускала (19),
Мэджетт (7 + 8 передач),
Дорси (7),
Уайт (7),
Моррис (4),
Пламли (2 + 7 подборов).
- Чикаго
-
Лавин (21),
Маркканен (19 + 8 подборов),
Данн (13),
Нваба (10),
Лопес (4) старт;
Портис (21 + 10 подборов),
Блэйкни (14),
Валентайн (12 + 7 передач),
Вонле (8 + 8 подборов),
Пэйн (7),
Фелисио (0).
- Дата проведения
-
11 марта, 22.30, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (31 + 16 подборов),
Уиггинс (23),
Гибсон (11 + 13 подборов),
Тиг (10 + 10 передач),
Бьелица (10 + 7 подборов) старт;
Кроуфорд (12),
Джонс (8),
Роуз (2),
Дженг (2).
- Голден Стэйт
-
Дюрэнт (39 + 12 подборов),
Томпсон (21),
Грин (10 + 8 подборов + 7 передач),
Кук (4),
Макги (2) старт;
Пачулия (16 + 11 подборов),
Ливингстон (8),
Каспи (3),
Янг (0),
Луни (0).
- Дата проведения
-
11 марта, 23.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (25 + 11 подборов + 10 блок-шотов),
Холидэй (18 + 10 передач),
Окафор (11),
Мур (10),
Рондо (4 + 8 передач) старт;
Кларк (14),
Миллер (11),
Миротич (4),
Диалло (2),
Лиггинс (0).
- Юта
-
Рубио (30 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Митчелл (27),
Инглс (20),
Гобер (19 + 16 подборов),
Фэйворс (6 + 7 подборов) старт;
Нето (6),
Краудер (5),
О'Нил (3),
Маккри (0),
Жеребко (0),
Удох (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.
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