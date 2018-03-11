﻿ НБА. «Торонто» обыграл «Нью-Йорк», «Миннесота» победила «Голден Стэйт» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Торонто» обыграл «Нью-Йорк», «Миннесота» победила «Голден Стэйт» и другие результаты

12.03.2018 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей. Лидер Восточной конференции «Торонто» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».

«Миннесота» примет занимающий второе место на Западе «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Торонто 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30)
Дата проведения
11 марта, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Хардуэй (25), Корнет (18), Мудиай (13), Ниликина (11), Бизли (10 + 11 подборов)  старт; Берк (10), О’Куинн (8 + 7 подборов), Ли (5), Уильямс (3), Хикс (3), Дотсон (0).
Торонто
Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (16 + 7 передач), Ибака (14 + 7 подборов), Дерозан (9), Пауэлл (7)  старт; Майлз (13), Райт (12), Ванвлит (11), Пелтль (10 + 8 подборов), Сиакам (9 + 7 подборов + 6 передач), Миллер (8), Хэйс (6), Ногейра (0).

Атланта – Чикаго 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38)
Дата проведения
11 марта, 22.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Принс (38 + 7 передач), Коллинз (15 + 7 подборов), Дедмон (10 + 9 подборов), Тэйлор (7 + 8 передач), Бэйзмор (6)  старт; Мускала (19), Мэджетт (7 + 8 передач), Дорси (7), Уайт (7), Моррис (4), Пламли (2 + 7 подборов).
Чикаго
Лавин (21), Маркканен (19 + 8 подборов), Данн (13), Нваба (10), Лопес (4)  старт; Портис (21 + 10 подборов), Блэйкни (14), Валентайн (12 + 7 передач), Вонле (8 + 8 подборов), Пэйн (7), Фелисио (0).

Миннесота – Голден Стэйт 109:103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19)
Дата проведения
11 марта, 22.30, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (31 + 16 подборов), Уиггинс (23), Гибсон (11 + 13 подборов), Тиг (10 + 10 передач), Бьелица (10 + 7 подборов)  старт; Кроуфорд (12), Джонс (8), Роуз (2), Дженг (2).
Голден Стэйт
Дюрэнт (39 + 12 подборов), Томпсон (21), Грин (10 + 8 подборов + 7 передач), Кук (4), Макги (2)  старт; Пачулия (16 + 11 подборов), Ливингстон (8), Каспи (3), Янг (0), Луни (0).

Новый Орлеан – Юта 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38)
Дата проведения
11 марта, 23.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (25 + 11 подборов + 10 блок-шотов), Холидэй (18 + 10 передач), Окафор (11), Мур (10), Рондо (4 + 8 передач)  старт; Кларк (14), Миллер (11), Миротич (4), Диалло (2), Лиггинс (0).
Юта
Рубио (30 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Митчелл (27), Инглс (20), Гобер (19 + 16 подборов), Фэйворс (6 + 7 подборов)  старт; Нето (6), Краудер (5), О'Нил (3), Маккри (0), Жеребко (0), Удох (0).

Денвер – Сакраменто 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36)
Дата проведения
12 марта, 00.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Хьюстон 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)
Дата проведения
12 марта, 02.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Индиана 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25)
Дата проведения
12 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Филадельфия 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24)
Дата проведения
12 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Лейкерс – Кливленд 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31)
Дата проведения
12 марта, 04.00, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

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