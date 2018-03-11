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Андриан Цыбульский: «Не будем скрывать: у нас есть проблемы с резервами национальной команды»
12.03.2018 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский оценил выступление сборных.
«К критике относимся с пониманием. Знаем наши больные места и уверены, что в скором времени они если и не исчезнут совсем, но позволят нам не стыдиться итоговых результатов.
Биатлон такой вид спорта, что ни в коем случае нельзя форсировать этапы подготовки, особенно в юношеском спорте. Даже практика со статистикой показывают, что если человек в юношеском спорте добился медалей не исключительно из-за своего таланта, как юношеские и юниорские медали Домрачевой, Нойнер, а за счет банально форсажа и специального натаскивания на результат, то до взрослого спорта они не доживают.
Не будем скрывать: у нас есть проблемы с резервами национальной команды. Знаем эти проблемы и работаем над ними. И думаю, что мы победим», – сказал Цыбульский в эфире программы
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Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский оценил выступление сборных.
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