Андриан Цыбульский: «Не будем скрывать: у нас есть проблемы с резервами национальной команды»

Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский оценил выступление сборных.

«К критике относимся с пониманием. Знаем наши больные места и уверены, что в скором времени они если и не исчезнут совсем, но позволят нам не стыдиться итоговых результатов.

Биатлон такой вид спорта, что ни в коем случае нельзя форсировать этапы подготовки, особенно в юношеском спорте. Даже практика со статистикой показывают, что если человек в юношеском спорте добился медалей не исключительно из-за своего таланта, как юношеские и юниорские медали Домрачевой, Нойнер, а за счет банально форсажа и специального натаскивания на результат, то до взрослого спорта они не доживают.

Не будем скрывать: у нас есть проблемы с резервами национальной команды. Знаем эти проблемы и работаем над ними. И думаю, что мы победим», – сказал Цыбульский в эфире программы «Главный эфир» на «Беларусь 1».