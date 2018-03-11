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Паралимпиада-2018. Сахоненко завоевала золото, Голуб – серебро
12.03.2018 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси на Паралимпиаде-2018 завоевала еще две медали.
Юрий Голуб взял серебро на дистанции 20 км вольным стилем среди спортсменов с нарушением зрения (В3).
Светлана Сахоненко в лыжной гонке на 15 км вольным стилем завоевала золото среди спортсменов с нарушением зрения (В2).
Таким образом, на счету сборной Беларуси сейчас 6 (1+3+2) медалей.
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Сборная Беларуси на Паралимпиаде-2018 завоевала еще две медали.
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