Министр спорта Ковальчук: «У нас много специалистов, которые критикуют, а как прийти и помочь, самому сделать что-то, то нет»

Новый министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук назвал одну из главных проблем государства и отечественной спортивной отрасли.

– Я скажу, может, и грубовато, но столько сделано, сколько вот сегодня… Дай нам 30 лет назад вот это все… Вот эти залы, вот эти площадки, в каком состоянии они сегодня, возможности… Государство делает для спортсменов в первую очередь и для людей все. Есть проблемы, я понимаю, и их будет много, и всегда они есть. Их надо решать, но решают их эти же люди.

У нас одна самая большая проблема в государстве, на мой взгляд, как я опять же со стороны наблюдаю, – у нас очень много специалистов, которые критикуют, которые говорят, а как прийти и помочь, встать самому сделать что-то, то нет.

– Пообщался и с председателем федерации биатлона, и с председателем лыжного союза. Мы пришли к выводу, что в стране мало тренеров, которые готовы работать, что тренерский вопрос сейчас наиболее острый. Согласны?

– Я согласен полностью и поддерживаю позицию и руководителей федераций, и знаю, о чем народ говорит тоже. Я же еще неделю назад был с той стороны, скажем так. И точно так же мог и критиковать, и высказать свое мнение, свою позицию. Да, есть проблема. А там, где тренер хороший, там есть хороший результат. Посмотрите: гребля у нас, Шантарович, да? Пожалуйста, результат. И мы опять ожидаем Олимпийские игры, готовимся. Человек системный, умеет работать.

В других видах спорта... Вот Николай Иваныч Козеко. Я лично с ним не знаком, но шесть Олимпиад подряд, и для страны приносить медали – это результат, достойный уважения, достойный восхищения. С этого надо брать, скажем так, пример. Надо изучать опыт людей, как они подходят...

Но опять же я понимаю, что это все равно труд. Вот смотрите: что Фуркад тот же, к примеру, что, он какой-то сверхчеловек? И не такой, как наши? Я думаю, нет. Такой же человек. Но у него есть программа: выполнить за год столько-то, столько-то набежать, столько-то проехать на велосипеде, столько-то настрелять. Равнина, горы... Ему нарисовали эту модель тренировки, и он ее безукоризненно выполняет. Поэтому результат есть. А у нас где-то кто-то дает себе слабинку, я так понимаю, на каком-то уровне, на каком-то этапе. И это выливается в результат, – сказал Ковальчук в эфире программы «Главный эфир» на «Беларусь 1».