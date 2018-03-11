Президент «ПСЖ» навестит Неймара и попытается убедить его остаться

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи обеспокоен ситуацией со слухами о желании форварда Неймара покинуть команду, утверждает французский канал Telefoot.

Катарец вместе со спортивным директором клуба Антеру Энрике в ближайшее время отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, восстанавливающегося после операции, и поговорить с ним.

Руководители «ПСЖ» хотят убедить Неймара остаться. Они объяснят ему, что команда будет построена вокруг него, и при формировании состава менеджеры будут опираться на пожелания бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в парижском клубе и намерен вернуться в Испанию – сообщалось и о «Барселоне», и о «Реале».